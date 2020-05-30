【港區國安法】美國將取消香港特殊待遇　李家超：美國威嚇手段不會得逞

▲ 李家超表示美國的威嚇手段不會得逞。（資料圖片）

全國人大通過港區國安法，美國總統特朗普今日（30日）凌晨召開記者會宣布，取消對香港的特殊待遇。保安局局長李家超表示，美國的威嚇手段是不會得逞，並強調貿易是互惠互利，港府會嚴肅留意事態發展。

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李家超今早出席電台節目時指表示，美國與中國的博 弈早已開始，今次的事件是美國正針對與中國之間的高度層面，如打算用 威嚇手段是不會得逞，貿易是互惠互利，不是單方面的，且美國每年在香港 有300億美元 的貿易順差。他表示，任何的制裁行動，國家已表明會反制，導致雙方面都受影響，而港府會嚴肅留意國與國之間的事態發展。

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李家超稱，去年年中的暴力事件開始已令市民人心惶惶，現時的法律有不完善，如不填補法律漏洞會令人憂慮，相信港區國安法訂立後，有信心更好控制本港局面。他表示明白市民有擔憂，但強調港區國安法保障居民合法權益，而執法時亦要按照法律。

被問到市民日後參加六四燭光晚會，負責人提出「結束一黨專政」口號，參加活動的人是否違法，李家超表示，根據普通法原則，日後制定條文時會清晰列明哪些行為和活動屬於違法； 至於港區國安法會否影響傳媒的工作？他強調其法律條文未制訂，條文不會違反法律原則，「如真誠報導一個新聞，肯定不會有犯罪意識」，強調港人自由依然受基本法保障，亦不會影響司法獨立及終審權。

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對於人大決定提到中央維護國安機關可在香港設立機構，他表示需有待條文制訂後才知道不同機構的權責和目的，但不論是哪個機構在香港執行國安工作，都必須依法辦事、符合法定權限和遵從法定程序，強調這並不需要質疑。

他續指，會要求本港執法部門作適當培訓，雖然執法部門有針對國安收集情報，但經驗並不多，當局需要思考人手、人才培訓及運作系統等部署，以便配合整體的執行落實情況。

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責任編輯：郭詩詩