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【天氣預測】香港天文台上午10時25分發出黃色暴雨警告信號

社會 10:31 2020/05/30

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港天文台在今日（30日）上午10時25分發出黃色暴雨警告信號。

香港天文台在今日（30日）上午10時25分發出黃色暴雨警告信號。

【港區國安法】英國或放寬BNO留英限制　有港人欲到英國生兒育女

天文台指暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【港區國安法】特朗普指將取消香港特殊地位　商界稱對未來經濟影響不大

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

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責任編輯：伍瑋瑋

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