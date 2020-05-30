【天氣預測】香港天文台上午10時25分發出黃色暴雨警告信號

▲ 香港天文台在今日（30日）上午10時25分發出黃色暴雨警告信號。

香港天文台在今日（30日）上午10時25分發出黃色暴雨警告信號。

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天文台指暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

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大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

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責任編輯：伍瑋瑋