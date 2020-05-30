【BNO】英媒指290萬BNO持有人及家屬可前往英國　港媽：為下一代我一定走

▲ 英媒指290萬BNO持有人及家屬可前往英國，有港媽指會為下一代移民。

全國人大已通過「港區國安法」，料6月交由人大常委會處理。英國小報inewspaper報道，如果北京堅決在香港落實港區國安法，英國內政部將容許，所有BNO持有人，即290萬人連同其家屬（dependents）前往英國。inewspaper政治副編輯Hugo Gye在Twitter發文表示，已向內政部發言人查實消息，不論持有人目前是否持有有效的BNO護照，也能夠受惠。不過，Twitter未有提及BNO持有人前往英國後，可享有甚麼權利。

消息令不少港人再次討論續領BNO及一旦上述措施落實，會否帶同未有BNO的子女到英國當地生活。本為育有1女的黃太指，自從去年抗爭運動時，有感所認識的香港變得不一樣，去年8月已和丈夫續領BNO，亦萌生移民打算，曾考慮加拿大、歐洲及英國的可行性。

但英國投資移民門檻高，又要坐移民監，因此改為考慮移民葡萄牙。黃太坦言，自從港區國安法通過後，不少家長群組都討論日後香港的教育如何走下去，有家長亦坦言要計劃移居到馬來西亞，一來就讀國際學校學費便宜，同時居住環境較香港好。

黃太指﹕「父母話唔擔心港區國安法就呃人，有能力可以的，為一代着想都一定走。」她估計，在英國生活費、學費及租屋等各開支，每年至少需40萬港元，相信即使英國容許290萬人連同其家屬前往當地，亦未必有很多人有經濟能力，可以BNO留在英國生活。

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責任編輯：王明芳