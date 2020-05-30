【天氣預測】天文台預測周日有幾陣驟雨　未來一周氣溫最高32度【附九天天氣預報】

▲ 天文台預測未來一周均有驟雨，市民外出時記緊要帶備雨具。

天文台今（30日）早一度發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，至上午10時25分改發黃色暴雨警告。天文台表示，西南季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區間中有驟雨。

本港地區今日天氣預測氣溫介乎24至29度，多雲，初時有大驟雨及狂風雷暴。下午驟雨減少，吹和緩南至西南風。展望明日有幾陣驟雨。隨後兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光。

▲ （香港天文台網頁截圖）

根據天文台九天天氣報告，未來一周均有驟雨，明日（31日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨。早上有雷暴；下午部分時間有陽光，氣溫介乎27至31度。天文台預料高空反氣旋會在下週初至中期為中國東南沿岸帶來炎熱的天氣。下周天氣部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，氣溫則介乎28至32度，濕度是百分之七十至九十五。

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責任編輯：郭詩詩