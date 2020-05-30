【壓頸致死】以膝蓋壓住黑人男子頸部致死　美國警員被控謀殺及過失殺人

▲ 美國警員以膝蓋壓住黑人男子頸部致死，被控謀殺及過失殺人。

將美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）壓頸致死、引發美國明尼蘇達州騷亂的前警員紹文（Derek Chauvin）周五（29日）被捕，被控三級謀殺罪及過失殺人罪。

膝蓋壓頸致死

任職警察19年的紹文，25日（周一）被拍到將已上手銬黑人男子弗洛伊德壓在地上，更以膝蓋壓住他的頸部5分鐘。期間弗洛伊德曾幾度呼叫「不能呼吸」，並動彈不得，但他並沒有理會。弗洛伊德之後不省人事，被送往醫院，惟抵達不久宣告不治。

▲ 弗洛伊德曾幾度呼叫「不能呼吸」，但警員沒有理會。（圖片來源：影片截圖）

警方之後表示，弗洛伊德可能受到藥物及酒精影響下反抗。但有另一段影片顯示，弗洛伊德並沒有明顯掙扎的動作。期間亦有人企圖介入事件，指出弗洛伊德已經不能動，但警員不為所動。事後，Derek及其他3名警員被革職，但已不能平息當地市民的怒火，造成明尼蘇達州騷亂。

前警員被控及謀殺罪及過失殺人罪

明尼蘇達州公共安全部29日表示，前警員紹文已被拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。有當地檢察官表示，可能會對紹文提出更多罪名起訴，而針對其他3名在場的警察的調查仍然進行中，但當局應該要先聚焦在最危險的犯罪者。

弗洛伊德家人的代表律師表示，家人歡迎沙文被捕，但認為公義來得太遲。家人要求將他改控一級謀殺，以及拘捕其他涉事警員，並直言對當地警方失去信任。

▲ 事件引發當地大規模示威。（圖片來源：AFP）

事件引起一系列遊行抗議活動，大量市民連續3日上街，高舉「Black Lives Matter」、「Justice For Floyd」及「No Justice No Peace」等標語。另外有警局被焚毀，亦有人趁機搶掠，當地市長宣布，會在29日及30日兩晚8時至翌日6時實施宵禁，民眾不得外出。

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責任編輯：王俊賢