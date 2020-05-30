【賭王離世】千字文逐點回應網民攻擊　何猷君：我兒子不是爭產工具

▲ 千字文逐點回應網民攻擊，何猷君：「兒子不是爭產工具。」

賭王何鴻燊的四房兒子何猷君，自從去年為何家添上首名長孫後，已經常被網民嘲諷指他想要爭更多家產。近日又因微博身份認證突然被換轉一事，被熱烈討論更登上內地熱搜榜，廣被網民人身攻擊的何猷君不甘示弱，發表千字文逐點回應。

何猷君在千字文的開初劈頭就謂：「我真的沒想過要在這種難過時候發聲，可是我父親跟我講過，不能被欺負，被欺負一次就會有第二次，要有勇氣面對一切。所以我今天就一句重點：在這種時候可以做個人嗎？」

【賭王離世】賭王何鴻燊離世身家成焦點 何猷君去年撰文直言：錢早已分完了

近日有網民發現，何猷君於微博的認證身份，由本來的「賭王何鴻燊四房兒子」，換轉為「澳門電競總會會長、創夢天地合伙人、深圳威武電競董事長」，瞬間登上內地熱搜榜。

▲ 何猷君的微博認證身份突然被換調。（微博圖片）

何猷君澄清他於去年年底已經跟微博洽談有關更換認證問題，因為本來的身份認證於七年前提交，而自己已經投身社會工作，覺得需要更新。但微博方面直到昨天仍要求他補充更多文件確認身份，而家有白事的何猷君則向對方要求，待100天後再作討論，但身份卻突然被對方換掉。

【賭王離世】猷君反駁賭王離世分「燊」家 剖白與爸爸一輩子未完成的遺憾

何猷君質問微博方面一直無視他的說話，為何在資料還沒補齊的情況下突然更改：「一夜之間不顧公司流程偏偏在最敏感的最具話題性的時候改掉？居心是甚麼？我只能說，在別人失去父親的時候能故意做出落井下石事情的，這樣真的好嗎？」

▲ 何猷君的公司「創夢天地」兩年前上市，以人生首份招股書作為賭王97歲生日禮物。（微博圖片）

對於被攻擊，指他趕忙與內地模特兒奚夢瑤結婚生子，又高調表示為何家添上長孫，是為了爭家產一事，何猷君再度澄清：「生何廣燊，我一分錢沒從我爸那拿過，財產在我15歲還沒成年就已經分完。況且，我畢業後選擇回大陸的創業路，21歲畢業後我跟我媽打賭過：在我28歲如果創業不成功，我就必須回去幫助你。在這8年，我不要你任何幫忙。」

【賭王離世】三四房力谷子女做學霸 數學天才猷君與超欣同讀麻省理工MIT

他又提到在他22歲時，其母四太梁安琪曾試著把她價值50億的船務公司給他打理，但遭其拒絕，而何猷君創立的公司在兩年前已成功上市：「如今我自己的創業公司加起來估值6億，是個好開始，我每天的動力都來自於這場不能輸的打賭。所以別再說我要爭家產的事宜，這些錢我沒興趣，因為我父親這輩子得來的尊重不是繼承回來的，是靠雙手賺回來的。」

▲ 何廣燊於去年十月出生。（微博圖片）

對於兒子何廣燊一再被指是「爭產工具」，何猷君直言：「廣燊不是爭家產的工具，他是讓我父親笑到見牙不見眼的夢想成真，為此，我終身驕傲。」

【賭王離世】三四房接力開枝散葉 猷啟兩年抱兩猷君為何鴻燊添男孫

於何鴻燊的死訊公佈後翌日，何猷君成為何家首位在社交網站發表感想的成員，他貼出舊照配上一個哭泣的表情，同樣受到網民攻擊：「我傷心發微博還需要批准發甚麼內容的？為啥發哭的表情？因為我當時在哭。對廣大市民何鴻燊是個偉人，對我來講，何鴻燊不僅是偉人，何鴻燊還是我爸爸。我才25歲，難道失去父親不能傷心麼？」

▲ 在賭王離世翌日，何猷君上載舊照悼念爸爸。（instagram圖片）

有網民直指何猷君不孝，他則表示：「我15歲會考那年，爭家產爆發，我拿著書本和螢光筆在他床邊，邊等待他醒過來，邊復習背書。最後我考了十科全A*成了狀元。有小孩考上劍橋牛津是他多年的夢想之一，多次為了成績不好的小孩捐錢給牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去。」但何猷君則選擇了報考劍橋，更順利考上了：「我爸等了15個小孩才等到。」

帖文發表後獲超過26萬人讚好，不少網民留言，希望攻擊和造謠者能夠放過何猷君。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2