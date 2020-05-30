【港區國安法】張建宗稱港區國安法不影響港人權利自由　港府全力配合及早完成立法工作

▲ 政務司司長張建宗表示，特區政府將全力配合並及早完成相關的立法工作。（資料圖片）

特區政府今日（30日）推出「中華人民共和國香港特別行政區基本法頒布三十周年網上展覽」，回顧《基本法》的歷史背景、起草和頒布過程，以及香港成功落實《基本法》的情況。



政務司司長暨基本法推廣督導委員會主席張建宗表示，香港特別行政區（香港特區）的憲制基礎，建基於國家《憲法》和《基本法》。全國人民代表大會根據《憲法》決定設立香港特別行政區及制定《基本法》，規定在香港特別行政區實行的制度。

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他指出，《基本法》為『一國兩制』在香港特別行政區的實踐提供了堅實明確的法律保障。國家對香港的基本方針政策，即『一國兩制』、『港人治港』和高度自治，通過《基本法》得以全面實施。



他強調香港特區的設立是為了維護國家的統一和領土完整，而維護國家安全是香港特區作為國家的一部分的憲制責任。即將制定香港特別行政區維護國家安全的法律，不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，而港府亦會全力配合，及早完成相關的立法工作。基本法推廣督導委員會今年將會加強工作，向公眾推廣《憲法》及《基本法》。

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「中華人民共和國香港特別行政區基本法頒布三十周年網上展覽」由基本法推廣督導委員會和政制及內地事務局聯合主辦，市民即日起可登上bl30a-exhibition.org瀏覽《憲法》和《基本法》的資訊。

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責任編輯：郭詩詩