【愛情悲劇】伊朗14歲少女與男友私奔失敗　睡夢中遭父親鐮刀斬首「榮譽處決」

▲ 伊朗14歲少女與男友私奔失敗，睡夢中遭父親鐮刀斬首「榮譽處決」。

伊朗近日發生一宗悲劇，一名年僅14歲的少女戀上35歲的男子，但兩人的戀情遭家人反對，於是決定私奔，但少女其後被尋回帶回家，最終更在睡夢中被父親用鐮刀斬首「榮譽處決」。

據《BBC》報道，伊朗吉蘭省塔拉斯（Talesh）一名14歲少女阿什拉菲（Romina Ashrafi）與比她年長21歲的男子卡瓦里（Bahamn Khavari）相戀，二人原打算結婚，惟遭到阿什拉菲的父親強烈反對。在無法得到家族認同下，二人決定私奔。

雙方家人發現後報警求助，警方經過5日搜索後尋回二人，儘管阿什拉菲曾向警方表示，擔心回家後會有生命危險，但根據當地法律，警方最終亦只能送她回家。在上周四（21日），阿什拉菲的父親趁女兒在熟睡期間，以「榮譽處決」之名用鐮刀斬首。

砍殺女兒後，他手持沾滿鮮血的鐮刀到警局自首，並主動承認罪行。目前當局已將其拘留，並將展開調查。不過，根據當地法律，由於疑犯是死者的監護人，而他以「榮譽處決」為名殺害家人，可以逃過死刑，只須面臨最高監禁10年。

案件引起伊朗民眾關注，當地保護婦女權利協會秘書長莫拉維迪（Shahindokht Molaverdi）表示，「阿什拉菲不是榮譽處決第一個受害人，亦不是最後一個」，她補充，只要現行的法律繼續歧視女性，並賦予父母權力虐待女兒，此類謀殺案會繼續發生。

榮譽處決

榮譽處決常見於中東、中亞等地區，當女性作出被認為違反傳統道德觀的行為，例如通姦、拒絕包辦婚姻等等，男性親屬可以「榮譽處決」為名，了結她的性命。

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責任編輯：王明芳