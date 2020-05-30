【港區國安法】鄭若驊斥特朗普說法非常錯　立法是天公地道

▲ 鄭若驊反駁指，特朗普稱香港變成一國一制是非常錯的說法。（資料圖片）

美國總統特朗普於本港今晨（30日）召開記者會，稱中國將香港變成一國一制，將取消香港的特殊待遇。律政司司長鄭若驊今早接受電台訪時稱，特朗普說法是非常錯，而根據國際法原則，干預其他國家事務是不能接受。

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鄭若驊強調，國際法原則中有不干預其他國家事務條例，各國都有權就國內事情訂立法律，其他國家施加壓力會構成干預其他國家內政，是法律上不能接受。她續指，任何合法或不合法的制裁都會造成雙輸，港美之間有貿易順差，實施制裁對美國並沒有好處，維持現狀則能實現雙贏。

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對於美國會制裁削弱香港自治的官員，鄭若驊強調，香港官員沒有削弱香港的高度自治。

鄭若驊續指，中央以一國原則處理香港事務，國家安全屬中央事權，中央建立「港區國安法」是天公地道，合法、合情、合憲，惟很多人只重兩制、忘記一國的重要性。

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責任編輯：陳宛彤