【港區國安法】特朗普研制裁中港官員　李家超：相信做的事正確

▲ 李家超表示非常反對美國政府對香港的任何干預。（資料圖片）

全國人大通過港區國安法，美國總統特朗普宣布，取消對香港的特殊待遇，並研究制裁參與削弱香港自治的相關中國及香港官員。保安局局長李家超今（30日）早於電台節目中表示，美國的威嚇手段是不會得逞， 現時「港區國安法」條文尚未制訂，未知具體運作、責任和關係，當局於現階段需作研究及部署。

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李家超出席一個電台節目後， 被問到會否擔心自己都在被制裁官員名單上，他表示美國與中國的博弈已開始了一段長時間，認為美國是針對中國。他又對特朗普稱會取消對香港的特殊待遇表示非常反對，認為美方嘗試去用任何措施去壓制或威逼特區的官員是不會成功。他表示， 在一國兩制和大是大非事情上，相信自己做的事情正確及符合基本法要求。

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另外，他在節目中被問到人大決定提到中央維護國安機關可在香港設立機構，他表示需有待條文制訂後才知道不同機構的權責和目的。在訪問後他續指， 現階段必須要作出一些研究和部署，包括是否需要設立一個特別部門、 人手數量、有關人員的素質 ，以及警隊或其他執法部門間如何配合或合作等。

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對於公安部指全力指導香港警隊止暴制亂，是否違反基本法第22條，即中央政府各部門不得干預特區事務的規定。李家超表示，公安部與本港執法部門交流，反映他們對香港了解全面和充分，公安部很多時講述整體形勢、交流、提供情報和意見，做法符合 《基本法》 和香港法律。

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責任編輯：郭詩詩