【降魔的2.0】小馬的士送啤啤最後一程　劉佩玥揭小馬對啤啤藏於心底的愛【有片】

▲ 劉佩玥在《降魔的2.0》中演技大有發揮。

TVB劇集《降魔的2.0》幾乎集集派洋蔥，啤啤（劉佩玥飾）有女鬼Jeannie（陳瀅飾）開導下終決定放下與小馬（馬國明飾）的一段情，並與小馬、莉莉（譚嘉儀飾）眾人道別，最後乘上小馬的士搭最後一程，消失於長空中。

啤啤前往「目的地」

啤啤借用芷若（黃智雯飾）肉身與小馬拍拖一天，豈料啤啤受海魔影響力量大增，因不捨小馬而製造結界困住對方。Jeannie與Moses（楊明飾）不慎陷入結界中，Jeannie明白啤啤對小馬的心意，並用自身經歷開解她，令她終放下對小馬的愛。

▲ 啤啤與小馬拍拖一天。（《降魔的2.0》截圖）

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小馬其實一早洞悉芷若就是啤啤，故在結界內咖啡店的最後一天吻別啤啤。二人返回現實後，啤啤與晶晶（謝雪心飾）、莉莉、萊斯（鄧佩儀飾）等人道別，場面非常催淚。

之後，啤啤搭上小馬的最後一程的士，並約定二人在目的地相見時再一起「兜風」，啤啤完成心願後便消失於的士中。

▲ 啤啤消失前往目的地。（《降魔的2.0》截圖）

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劉佩玥演技大爆發

二人離別的場面感動不少觀眾心，很多人留言稱「由頭喊到尾」、「眼淚不停流」，亦有人大讚劉佩玥演技自然大有進步，並替啤啤的經歷不忿氣，認為她是全劇最慘的女角。

劉佩玥在社交平台抒發感受：「曾經，我以為在你的心目中，只是一個於心有愧的人，我沒有想過你對我的愛，原來一直藏於心中的深處。今天，來得不遲亦不早，剛剛好。雖然只有一天，但這一天，就是永恆。我愛你，小馬，再見。啤啤」

▲ 啤啤與眾人道別。（《降魔的2.0》截圖）

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劉佩玥今次在《降魔的2.0》中大有發揮，繼早前在自己墓前痛哭、與父母道別後，今次有與小馬的訣別，演技都屢獲觀眾讚賞。

《降魔的2.0》下星期進入結局篇，下星期將交代更多有關海魔Thalassa（譚凱琪飾）的故事。

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