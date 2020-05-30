【新冠肺炎】消息：本港新增至少3宗輸入確診個案　連續16天未有本地感染個案

▲ 消息指，本港今日新增至少3宗輸入確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，至今已半月未錄得本地感染個案。

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消息指，本港今日有新增至少3宗確診個案，屬輸入個案，患者從巴基斯坦返港，預料衞生防護中心及醫管局下午召開記者會交代疫情。本港累計感染個案1079宗，另有一宗疑似個案。

計及今日，本港已持續第16天未再錄得本地感染個案，對上一次為5月13日及14日共錄得3宗本地感染個案，涉及梨木樹邨感染群組，至今源頭仍未明。

衞生防護中心提醒市民，為減低感染風險，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：郭詩詩