【高糖陷阱】女子手搖飲品當正餐半年增至176磅　喉嚨口腔如灑滿「芝士碎」感染念珠菌

▲ 女子手搖飲品當正餐半年增至176磅，喉嚨口腔如灑滿「芝士碎」感染念珠菌。

不少女士都喜愛甜食，但攝取過量糖分會帶來健康危機。台灣一名女子因失戀暴飲暴食，把零食、手搖飲品當成正餐，導致體重暴增至176磅，體内血糖飆升，免疫系統失調，感染口腔念珠菌，口腔、喉嚨等猶如布滿「芝士碎」。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬日前分享一個案例，一名25歲女子因為失戀導致情緒憂鬱、嚴重失眠，因此愛上吃甜食，希望靠糖分增加愉悅感，加上工作經常輪班需要體力，於是狂吃巧克力，更常以零食、手搖飲品果腹，一天喝3杯飲品已成常態，結果在短短半年期間，體重由88磅（40公斤）增至176磅（80公斤）。

早前，她因口部及喉嚨灼熱、刺痛而求醫，吳醫生發現她的口腔、喉嚨布滿如「白色芝士碎」的異物，採檢化驗後，診斷為口腔念珠菌感染。經抽血檢查後，吳醫生又發現女子的糖化血色素竟飆升至8%，而一般來說，高於6.5%就符合糖尿病診斷。不過，所幸經過藥物控制、調整飲食及配合運動後，女子已逐漸恢復健康。

吳醫生指出，有50%的人體內部有正常菌叢念珠菌存在，「平時與人體和平共處」，但在免疫力低時會大爆發，例如糖尿病控制不佳、情緒壓力大、睡眠品質差等等。另外，攝取過多糖分會使身體代謝失衡，當免疫系統失調後，易引起念珠菌增生。

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責任編輯：羅嘉欣