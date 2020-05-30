【港產口罩】OxyAir Mask彩虹口罩6月4日發售　包裝含意：願獅子山下市民拿走口罩見彩虹

▲ OxyAir Mask彩虹口罩6月4日發售，包裝含意願獅子山下市民拿走口罩見彩虹。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，連續第15日無本地感染個案，不過市民外出仍不能掉以輕心，需要繼續佩帶口罩。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK，早前宣佈將於6月4日開放登記認購，今日更公開設計及購買流程。

廠方下週四（6月4日）進行登記、後抽籤的購買彩虹口罩三色別注版活動。可見彩虹口罩三色別注版的包裝精美，盒底除了有代表香港人精神的獅子山剪影，亦有一條雨後才會看見的彩虹。生產商表示：

當大家將盒內嘅口罩攞開就會見到內盒底部印有獅子山嘅剪影同埋彩虹。

寓意：祝願獅子山下嘅市民拿走口罩見彩虹！

▲ OxyAir Mask口罩包裝有特別含意。

活動詳情如下：

登記活動時間 : 6月4日（四）上午9:30至6月5日（五）上午9:30

登記名額：20萬（額滿即止），抽4萬中籤者

登記方式：

在限時內需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

之前曾登記過Oxyair Mask HK抽籤活動亦要重新登記

每個中籤者最多可以購買三盒彩虹口罩三色別注版，每盒內有三個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包。每盒30個裝彩虹口罩三色別注版售價為90元，同時可以優惠體驗價每支50元選購全天然殺菌消毒泡泡。

第三方系統供應商系統會在6月5日進行抽籤，4萬名中籤者會於同日收到第三方系統供應商附有付款連結的電郵。未能中籤者也會於同日收到未能成功中籤通知電郵。

中籤者必須於2020年6月8日或以前完成付款，逾期付款連結無效，確認付款後，客戶將收到第三方系統供應商發出購買確認通知。廠商將會於6月25日至7月10日期間每天分批發貨，將以客戶付款之先後次序順序發貨，當發貨後客戶將收到發貨通知。貨品運送方式可以選擇順豐或Alfred智能櫃，順豐費用為30元2盒及36元3盒，Alfred智能櫃不論2盒或3盒一律$20。

據Oxyair Mask HK4月8日在facebook指，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。

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責任編輯：陳珈希