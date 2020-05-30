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【孝順天后】Sammi母親身體日漸衰退　孝順鄭秀文送豪宅陪80多歲媽媽練字

娛樂 13:07 2020/05/30

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

鄭秀文返娘家陪媽媽練字，佩服積極心境視其為榜樣。

天后鄭秀文（Sammi）出名孝順，結婚後為了能夠經常探望父母，特意在寓所附近買下豪宅送給兩老，讓他們住得舒服又能隨時探望。日前Sammi回娘家，看到媽媽專心練字，有感而發。

Sammi昨日分享了兩張與媽媽的合照，見她站在媽媽身旁，專心地低頭看著對方身前的位置，為了保護媽媽，Sammi更特地加上鮮花圖案，遮蓋著母親的容貌。

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Sammi專心陪媽媽練字。（instagram圖片）

原來Sammi專心注視的，是鄭母練字的情況：「今天探望媽媽爸爸，母親正在跟mi分享她每天練字的習作。八十多歲的老人家，儘力豐富自己每天的生活，衷心佩服老媽子的積極心境。身體雖日漸衰退，但她積極地在生活當中找到樂趣和動力。母親是我永永遠遠的榜樣！」

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母親節當日Sammi發長文感激媽媽的養育之恩。（instagram圖片）

早於母親節當日，Sammi提到有今日的成就，全因媽媽讓她在充滿鼓勵的環境之下成長，未有強逼她只專注學業，反而讓Sammi向自己的興趣進發，成就今時今日的樂壇天后。

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Sammi經常在其豪宅內自拍。（instagram圖片）

與老公許志安居於淺水灣豪宅的Sammi，早年因為父親中風行動不便，特地買下附近的另一單位，讓兩老入住，除了希望他們住得舒適，亦方便Sammi能夠隨時回娘家探望二人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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