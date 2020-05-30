【港區國安法】林鄭稱境外勢力干預內部事務　佩服鄧小平洞悉世事

▲ （資料圖片）

全國人大已通過「港區國安法」，料下月交由人大常委會處理。特首林鄭月娥今日（30日）在社交網站發文，反駁有資深法律界人士批評「港區國安法」違反鄧小平治港方針的說法，認為重新領會鄧小平的講話，不能不佩服其高瞻遠矚、洞悉世事。

林鄭月娥引述鄧小平於1987年會見基本法起草委員會的講話，稱中央確實是不干預特別行政區的具體事務，但特區也會發生危害國家根本利益的事情，強調中央政策是不損害香港利益，也希望香港不會出現損害國家利益和香港利益的事情，1997年後允許香港人罵共產黨、罵中國，但如果變成行動，「把香港變成一個在『民主』的幌子下反對大陸的基地」，那就非干預不可。

林鄭月娥稱，重新領會上述講話，再看看過去一年暴力亂港，以及近日外國和境外勢力肆無忌憚地干預國家的內部事務，反問「能不佩服鄧小平先生的高瞻遠矚、洞悉世事嗎？」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤