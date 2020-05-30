【港區國安法】黎智英指特朗普對中國態度強硬　如美國大力支持香港其他國家將跟隨

▲ 壹傳媒創辦人黎智英認為美國可以帶領其他國家反對港區國安法。（資料圖片）

全國人大表決通過「港區國安法」，美國總統特朗普於本港今日凌晨（30日）召開記者會宣布，將取消香港的特殊待遇。壹傳媒創辦人黎智英接受路透社訪問時指，特朗普較其他美國前任總統對中國的態度強硬，如美國大力支持香港，其他國家便會跟隨。他又指，如自己被犧牲了會是一種光榮。

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有意見指「港區國安法」成立後或會影響傳媒的工作，黎智英在接受路透社訪問時稱，自己會奮戰至最後一天，繼續經營旗下傳媒，如果自己被犧牲，也是一種光榮。

我已經72歲了，這是我的家，我所擁有的一切，都是這個地方（香港）給予我的，我會奮戰至最後一天。如果我犧牲了，將會是一種榮譽。

他又稱早已預料類似港區國安法的事情會發生，又認為特朗普較其他美國前任總統都對中國強硬，相信美國可帶領其他國家反對「港區國安法」。

我們都知道這種事（港區國安法）遲早會發生的事，因中國不繼續對世界開放，不放棄他的政治舞台。自習近平上台後，我認為希望已幻滅。但如果美國大力支持我們，其他國家便會跟隨。我認為美國總統特朗普較其他美國前任總統都對中國強硬，因為從來沒有人像他一樣，如此強硬的與中國交手。

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保安局局長李家超今早接受電台訪問時，被問到傳媒在報導新聞時如問及一些敏感性問題，是否觸犯法例等問題，他回應指，其法律條文未制訂，條文不會違反法律原則，更稱「如真誠報導一個新聞，肯定不會有犯罪意識」。他強調港人自由依然受基本法保障，亦不會影響司法獨立及終審權。

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責任編輯：郭詩詩