拍片改編《野狼Disco》片段再瘋傳　候任勞福局副局長何啟明回應質疑：任何崗位都要「接地氣」

▲ 對於網民質疑其能力，何啟明指任何崗位都要「接地氣」。

行政長官辦公室今日（30日）公布，行政長官林鄭月娥在聘任委員會的建議下，委任工聯會立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長。

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何啟明活躍於社交平台，經常在社交平台發布有關打工仔的消息及議題，其中在1月一段改編自內地神曲《野狼Disco》的片段今日再度被瘋傳，他親身上陣穿上粉紅色西裝及披有金色的裝飾，邊唱跳及改編歌詞，力推公務員加人工訴求、14周有薪產假，以及打工仔之苦等。

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現年35歲何啟明也是一位爸爸，除了打工仔議題外，他亦大力支持母乳餵哺，一直爭取香港增建更多哺乳間，曾在立法會上提出質詢，向政府提出哺乳友善政策建議，減輕媽媽的辛勞和壓力。

在立法會會議上，他曾經盛讚內地母乳政策的言論也曾被視為網絡熱話，他提到太太生育後遇到餵哺母乳的困難，在職婦女在職場上的辛酸，不論是公營或者私營服務都缺乏相關專業人士處理，提到太太曾在媽媽群找到香港最厲害的通乳師，形容「可以擠出幾滴母乳已經是很大的成就」，指太太最後在內地接受通乳服務後，解決母乳量不足的問題：

太太沒有辦法，就回到深圳的母嬰私立醫院，我都以為大陸的事未必是好事，一回去後，奇跡就來的，她的奶可以噴到好似噴泉一樣，立即通了！

TOPick今日向何啟明問及委任的感受，何啟明回應指「千斤擔子兩肩挑，趁青春結隊向前行」，又形容副局長是「辛苦工」，挑戰很大，未來會多請教局長羅致光，一同做到更好。

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角色將會由議員角色轉變成副局長，何啟明認為只是崗位不同，但兩者都是為打工仔服務，而他將在今日辭去立法會議員職務，預計周一生效，已經與議員辦事處職員會面，交接未來工作，直言與同事相識十多年，非常不捨。對於網民憑其以往在議會表現、拍攝的短片等去質疑其能力，何啟明指，任何崗位都要「接地氣」，市民可以憑其日後工作去評價。

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政府新聞稿指何啟明曾任香港中文大學校董會成員、香港製造業總工會總幹事，以及香港文職及專業人員總會理事會理事，政府指他在處理勞工事宜方面有豐富經驗，他擁有香港中文大學文學學士學位，也是香港工會聯合會成員。

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記者：伍瑋瑋、陳宛彤