【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】

▲ 張景淳與呂慧儀的「龔水CP」昨晚修成正果。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》所配搭的CP都大受歡迎，其中龔燁（張景淳飾）與熊若水（呂慧儀飾）的「龔水CP」由鬥氣冤家到相愛，昨晚龔燁更求婚成功，二人修成正果！

▲ 龔燁求婚成功。（Instagram圖片）

龔燁求婚成功

昨晚劇情講到，大小姐（林淑敏飾）回歸接龍集團後，主力提拔對她有恩的熊若水，故安排她與自己做大量工作，令熊若水未有時間陪伴龔燁，三番四次打亂他的求婚計劃。

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▲ 「但無論你是怎樣都好，我以後都想和你一起走下去，嫁給我！」（電視截圖）

最終，龔燁忍不住在熊若水家中跪低求婚：「人生這段路很漫長，不是，人生實在太短了，我和你已在一起一段時間，我們有很多很開心的日子，我們也有很多不開心的時候，有時你發脾氣又的確是很恐怖，就像一隻母夜叉，但無論你是怎樣都好，我以後都想和你一起走下去，嫁給我！」

熊若水亦在家人支持下答應求婚，但就提出婚期要定在兩年後，讓她再為事業衝刺兩年。

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▲ 熊家大合照。（Instagram圖片）

「龔水CP」大受歡迎

求婚成功代表「龔水CP」終修成正果，張景淳呂慧儀都分別在社交平台分享拍攝時的道具照片，讓觀眾再感受龔水的喜悅。

「龔水CP」自劇集播映以來都大受歡迎，熊若水先後經歷與秦博思（馬貫東飾）及Max（鄭世豪飾）的戀情，終找到真愛龔燁。之後，龔燁的前度May（趙希洛飾）又加入接龍，令二人感情起波瀾，幸最終都有情人終成眷屬。

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▲ 張景淳分享道具照。（Instagram圖片）

網民都對陪伴二人由相識相知相愛都感受甚深：「龔生龔太要幸福」、「終於睇到龔水訂婚啦，真係好感動，想喊啊，第一次咁認真咁肉緊睇CP戲。」、「好開心，見證過你上一段戀情同一段無疾而終嘅感情，終於搵到你嘅Mr right 恭喜曬龔生龔太」等。

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