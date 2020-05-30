【救救動物】外傭放狗只顧煲電話粥狗狗被綁欄杆　網民：好唔人道

▲ 外傭放狗只顧煲電話粥，狗狗烈日下被綁欄杆「罰企」。

本港不少家庭聘請外傭，幫忙照顧長者、小朋友或毛孩。近日有網民分享，指每日都看到一名工人姐姐遛狗，但幾乎每次都會把狗狗綁在欄杆上，有時狗繩綁的過高，導致狗狗難以坐下，被逼在大熱天時下「罰企」，批評外傭行為「好唔人道」。

網民於Facebook群組「西環變幻時」發文，指自己每日上下班都會見到一名外傭放狗，但對方每次都將狗狗綁在欄杆上，然後就顧著講電話，有時狗繩綁在的欄杆位置太高，導致狗狗無法坐下，猶如罰站一樣。

發文者呼籲，假如有網友認識狗主，希望能向其告知情況。又指「大熱天時咁樣乾煎唔知幾耐，真係好唔人道」。

帖文引起不少街坊關注，有人留言表示，每日晚上約7時經過附近，都會看到同樣情況，指外傭將狗繩「吊得好短」，狗狗不能坐下，「有時就算隻狗夾硬坐到，佢條leash（狗繩）扯住佢條頸」。該名街坊指自己曾出言解釋，但對方只是報以微笑，翌日遛狗時，又將狗狗綁在欄杆。

不少網民都同情狗狗的遭遇，又認為外傭的行為過份，「隻狗好似好凄凉呀」、「以後周圍D街坊見到姐姐咁做時話下佢，最起碼佢知道咁樣做係唔啱」。

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責任編輯：熊詠思