候任勞福局副局長何啟明後日辭任議員　將來民間聲音進入政府

▲ 何啟明辦公室Facebook

政府今日（30日）公布新一輪官員任命，工聯會何啟明將為勞工及福利局副局長。何啟明於社交網站表示，後日（6月1日）起辭任立法會議員，會在新崗位上繼續為打工仔及工會服務。

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何啟明表示，感謝眾多工會在4年前支持他進入議會，任內不少勞工權益得到改善，包括5天侍產假、14周產假有望實施、取消強積金對沖進行中等。他表示，勞工環境已與4年前完全不同，打工仔會更著重保就業、恢復經濟發展，會帶着民間聲音進入政府，推動符合市民福祉的政策。

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何啟明又感謝工聯會的栽培，直言今屆工聯會團隊戰鬥力旺盛，在新崗位上不忘前輩教導，繼續為勞工基層及市民福祉努力。

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責任編輯：陳宛彤