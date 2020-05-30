【白頭到老】病危仍向老伴撒嬌索吻　太太溫柔最後吻別相愛80載丈夫

▲ 病危仍向老伴撒嬌索吻，太太溫柔吻別相愛80載丈夫一幕被兒子拍下。

不少人一生只想找一段細水長流的愛情，陪伴對方白頭到老。內地攝影師徐英喆曾透過照片《吻別》，拿到香港影展金獎。照片中的男士已插上氧氣，而他的妻子正溫柔地親吻他。照片背後，其實是攝影師父母親一段平凡又甜蜜的愛情故事。

病危仍向妻子撒嬌索吻

照片攝於2016年，照片中的2位主角是攝影師徐英喆的父母親。當時是2016年，徐英喆的爸爸被發出第6次病危通知。他在病床上時而昏迷、時而糊塗，開始不停呼喚著老伴的名字，最後用了全身的力氣，歎息了一句：「這一次，恐怕是來真的了」。

▲ 徐英喆的父親向太太撒嬌：「親親，親親」，母親彎下腰，溫柔地吻了丈夫一下。（圖片來源：微博）

徐英喆的母親聽到後淚流滿面，此時父親又像孩子一樣向太太撒嬌：「親親，親親」。母親彎下腰，溫柔地吻了丈夫一下。這一幕被徐英喆拍下，並改名為《吻別》。

▲ 徐爸爸曾在半夜醒來見不到妻子而哭鬧。（圖片來源：微博）

在這一吻後，徐爸爸奇蹟地又活多了一年。徐媽媽仍記得，當時是2017年7月，那天丈夫的狀態比以往要好，早飯吃了半碗麵條，還吃了5個大櫻桃。直至10點多，他把她叫到身邊輕輕地說：

這次是真的了，你別害怕。

最終，他就在當天靜靜地走了。

80年相伴相隨

徐英喆透露，父母由7歲左右就認識，是毫無血緣關係的養子養女，一開始以兄妹相稱的他們，最終18歲決定結婚，陪同對方渡過數十年光陰。多年來，他們感情要好，從不吵架。

後來父親年紀大了，身體變差，需要經常進出醫院，但母親仍然一直陪伴在旁，更鼓勵他勇敢接受治療，又每天為他測血氧和血壓。徐媽媽盡心盡力地照顧丈夫，閒時會推著丈夫一起外出散步、到公園下棋，食飯時也會將好吃的菜先餵給他。

▲ 徐媽媽一直無微不至地照顧丈夫。（圖片來源：微博）

徐英喆表示，有一次他見母親實在太累，就叫她先回家休息，沒想到父親見不到老伴，竟像個小孩子一樣鬧個不停，無論怎麼安慰都無濟於事，最終要徐英喆淩晨三、四點鐘把母親接來。父親見到老伴出現立即安靜下來繼續睡，而母親仍是一句怨言也沒有。

▲ 兩來相愛80年，從來不吵架。（圖片來源：微博）

至直現時，母親看到丈夫的照片仍然會落淚，並表示：「八十年的婚姻，怎能說放下就放下？」為了讓老伴放心，母親也表示會努力過好餘下的每一天。

▲ 徐媽媽現時看到兩人的合照仍會感觸落淚。（圖片來源：微博）

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