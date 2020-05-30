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【齊心抗疫】港電影業因疫情全面停工　古天樂開拍抗疫電影為基層員工籌款

娛樂 16:35 2020/05/30

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古天樂率十間電影公司拍抗疫電影，張智霖張繼聰參演為基層籌款。

身為演藝人協會會長的古天樂，面對新冠肺炎疫情的影響，繼早前宣佈聯同英皇電影將於未來兩年來推出十部港產作品後，近日積極與各家電影公司聯繫，落實將率領十間電影公司投資新戲，開拍抗疫電影為基層工作人員籌款，據悉張智霖及張繼聰已答應演出。

因新冠肺炎的疫情爆發，香港電影業因而全面停工，手停口停的關係，不少電影基層員工面臨經濟困境。身為演藝人協會會長的古天樂繼早前宣佈旗下電影公司天下一，將與英皇電影攜手合作，雙方公司將於兩年內合作製作及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

古天樂為善不甘後人。（經濟日報圖片）

今日再有新消息，據知古天樂而聯絡多間電影公司，除旗下天下一以外，東方影業、寰亞電影、英皇電影、安樂影片、中國星集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、太陽娛樂文化以及邵氏兄弟，前後共十間電影公司將各自投資300萬港元，加上電影發展基金批出的900萬資金，以合共3900萬開拍抗疫電影，為電影業界基層人員籌款。

有指張智霖與張繼聰已答應演出。（經濟日報圖片）

據悉總導演為谷德昭，郭子健和陳慶嘉等人則會聯合執導，圈中已答應演出的演員有張智霖及張繼聰，有指電影故事講述香港人面對肺炎疫情如何疫境自強的故事，盛傳於月底即將開拍。

東方影業老闆黃百鳴向傳媒承認傳聞，並指整部電影由古天樂策劃，希望合資拍攝電影為業界基層籌款，演員名單將於稍後公佈。另外有傳聞指，合資格申請是次計劃援助的業界基層，最多可獲發9000元資助金額。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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