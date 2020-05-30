【新冠肺炎】本港新增3宗巴基斯坦輸入確診個案　一歲男童染病

▲ 本港今日新增3宗輸入個案。

新冠肺炎疫情持續緩和，本港已連續第16日無本地感染個案，惟今日（30日）新增3宗確診個案，涉及3名男子，年齡介乎1歲至38歲，全部患者曾到往巴基斯坦。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布新增個案，第1081宗涉及一名38歲男子，而第1082宗涉及一名8歲男童，二人是父子關係。二人於2月3日與家人往巴基斯坦，至前日經多哈返港，二人首次檢測結果不肯定，再次檢測後結果呈陽性。第1083宗涉及一名1歲男童，是第1077宗一名24歲女子的兒子，他於檢疫中心留有樣本，其後確診。

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張竹君表示，3名人士前日乘QR818班機返港，機上共有83位乘客，當中有16位人士已確診，確診比率是19%。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋、郭詩詩