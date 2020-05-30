公民黨通過立法會選舉推薦名單　4人競逐連任

▲ 公民黨今日公布，推薦參選9月立法會選舉名單。（公民黨提供）

立法會換屆選舉將於9月進行，公民黨今日（30日）召開特別黨員大會通過推薦名單，將推薦黨員參加4區地區直選及2個功能界別選舉，當中有4人爭取連任。

公民黨的推薦名單涉及新界東、新界西、九龍東及香港島4個地區直選，以及法律界和飲食界。

新界東傾向由現任的楊岳橋，與梁嘉善合組合單、新界西是現任郭家麒及葵青區議員冼豪輝、九龍東則由譚文豪競爭連任，至於港島區就由東區區議員鄭達鴻，代替因佔中案罪成、失去參選資格的陳淑莊上陣。

功能界別方面，法律界推薦現任郭榮鏗，飲食界則是中小企食店聯盟召集人林瑞華。至於有意參選「超級區議會」之稱的區議會（第二）界別的沙田區議員黃文萱，則在會上申請退出名單，以專注區議會工作。

另外，會上通過授權執行委員會，遇緊急情況未能召開特別黨員大會時，可就立法會選舉情形及最有民主派爭取過半的策略，必要時為公民黨的正式參選名單作最終決定。

公民黨主席梁家傑表示，日後情況無人可以估計，授權執委會是因應千變萬化的形勢，又以郭榮鏗為例，稱郭若被DQ（取消資格），會展開徵召機制，不排除有非黨員代表參選。

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責任編輯：陳宛彤