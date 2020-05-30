【BNO】英媒指290萬BNO持有人及家屬可前往英國　港人移民英國其他途徑

全國人大已通過「港區國安法」，料6月交由人大常委會處理。英國小報inewspaper報道，如果北京堅決在香港落實港區國安法，英國內政部將容許，所有BNO持有人，即290萬人連同其家屬（dependents）前往英國。不過，Twitter未有提及BNO持有人前往英國後，可享有甚麼權利。

雖然目前暫未知詳細，但目前港人有以下途徑移民英國，包括:

1. 升學移民

一般要申請在英國定居，需在英國長期居留滿10年，並在居留期間需持有有效簽證，單次離境不多於180天，10年內離境不多於540天。

申請定居時，若為18歲至65歲人士，需通過英國生活考試（Life in the UK test ），以及證明申請人的英語水平。

若申請人在英國升讀大學，在畢業後可申請為期2年的畢業生工作簽證（Post-study work visa）。留學生在簽證有效的2年期間，留在英國尋求工作機會。

2. Tier 1投資者簽證

Tier 1投資者簽證申請人需在英國投資200萬鎊（約2,000萬港元）資金，投資期5年，就可以取永居。申請者投資政府指定產品，如債券、基金。但最重要的是，證明200萬鎊的合法來源。若銀行存款有2,000萬港元，也需證明這2,000萬港元存款的合法來源。

3. 工作簽證

英國工作簽證(General work visa (Tier 2）)申請人如在當地生活及工作了5年，期間任何12個月內離境不超過180天，便可申請永居，而從事英國人手短缺的職業，包括醫護較易獲批工作簽證。

在這計劃下，須受僱於持有僱主擔保許可證的英國公司，並達到至少3萬英鎊（約28.6萬港元）或指定的年薪，並通過CEFR B1英文水平測試或大學以上學歷等。

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