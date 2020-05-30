何啟明入熱廚房影響工聯會部署　鄧家彪頂上戰九龍東

▲ （資料圖片）

候任勞工及福利局副局長何啟明，成為工聯會第一名問責官員，將於後日（6月1日）履新。扎根觀塘區多年的何啟明，原本部署9月接替現任九龍東立法會議員黃國健，但隨住他加入熱廚房，其位置將由前勞工界議員鄧家彪頂上。

何啟明曾任兩屆觀塘區議員，由於工聯會有不成文「家規」，勞工界議員只能任一屆，故何啟明被視為將在9月份，接替退下火綫、現年68歲的黃國健。而九龍東一直被視為工聯會的「老巢」，工聯會歷屆都能從該區取得席位。

▲ 何啟明辦公室Facebook

近期何啟明的宣傳品上，出現了鄧家彪的身影，更寫上「工聯會九龍東服務團隊」，介紹鄧家彪為勞工顧問委員會勞方代表。此外，九龍東亦開始見到鄧家彪的蹤影，今周他曾現身黃大仙、油塘，為「港區國安法」收集簽名。

▲ 鄧家彪（中）近期現身九龍東，為「港區國安法」收集簽名。（鄧家彪Facebook）

鄧家彪2012年成為立法會勞工界議員，2016年因應工聯會「家規」，改循地區直選爭取連任，空降新界東但失敗收場。2018年他再次代表建制派，競逐青年新政梁頌恆的議席空缺，但以3萬多票之差落敗，再次與議會無緣。

區議會方面鄧家彪自2007年擔任離島區議員，惟去年放棄連任，改為參加沙田區議會選舉，但最終以32票之差落敗，成為「雙失」議員。

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