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【港區國安法】美國將撤銷香港特殊地位　廠商會表示遺憾

政治 16:37 2020/05/30

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廠商會會長吳宏斌表示，不認同「港區國安法」破壞香港高度自治。（資料圖片）

美國總統特朗普於本港今日凌晨（30日）宣布，啟動撤銷香港最優惠待遇。香港中華廠商聯合會表示遺憾，認為會破壞雙方互惠關係，更會損害美國企業及投資者在港利益，但對本港整體出口以至經濟的直接影響有限。

廠商會指出，香港一向奉行自由和開放貿易政策，但美國決定取消香港在關稅、旅遊、貿易等的特殊地位，管制出口，會破壞兩地正常商務往來。不過，廠商會認為香港輸往美國產品絕大比例屬轉口，轉口貨物根本不會享有獨立關稅區的關稅優惠，所以對本港整體出口以至經濟的直接影響有限。

廠商會認為，美國是港美最大貿易順差來源地，香港的特殊地位是美國企業進入中國最佳通道，美國做法會破壞雙方互惠關係，更會損害美國企業及投資者在港利益，為港美兩地的經貿關係蒙上不明朗陰影。

廠商會會長吳宏斌表示，不認同「港區國安法」破壞香港高度自治，認為保障國家安全是每個國家重要工作，美國亦有相關法例，不應該持雙重標準，強調立法是修補香港法律漏洞，沒有違反一國兩制方針，不會影響各國投資者在港的營商活動，希望各國可持平和理性地看待立法，不要偏聽某一方錯誤信息。

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責任編輯：陳宛彤

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