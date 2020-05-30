【新冠肺炎】巴基斯坦返港航班QR818近兩成乘客染病　張竹君：感染比率最高的航班

▲ 涉及的客機QR818，感染比率是19%。

新冠肺炎疫情持續緩和，本港已連續第16日無本地感染個案，惟今日（30日）新增3宗確診個案，涉及3名男患者，年齡介乎1歲至38歲，全部患者曾到往巴基斯坦，他們也是沒有病徵的，本港連續2日都是從巴基斯坦返港人士中招，他們都是乘坐前日（28日）乘坐航班QR818返港。

【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案 全部由巴基斯坦返港

▲ 連續兩日共16名同一班機的乘客確診，全部人都沒有徵狀。（陳永康攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，涉事的QR818航班有83名乘客，其中已有16人確診，而4名機艙服務員因為有招待患者，需要入住檢疫中心，張竹君形容有關感染比率算是比較高，達19%，也是感染比例最高的航班，她估計患者都是當地受感染，他們也是來自不同的城市，也反映巴基斯坦的疫情比較嚴重。

拍片改編《野狼Disco》片段再瘋傳 候任勞福局副局長何啟明回應質疑：任何崗位都要「接地氣」

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋