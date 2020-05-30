  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (週六) 17:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】今日再多1名病人康復出院　62名確診者仍然留醫

社會 16:40 2020/05/30

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再多一名確診病人康復出院。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續緩和，本港今日（30日）新增3宗確診個案，包括1名男士及2名男童。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日交代有關情況。

何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報27宗懷疑個案，現時共有62位病人正在留院接受隔離治療。

【新冠肺炎】本港新增3宗巴基斯坦輸入確診個案　一歲男童染病

她又指，過去24小時有1位確診病人康復出院（個案編號是第1064宗），至今共有1,036名確診病人康復出院，現時共有40名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆，個案編號是第595宗；其餘39人情況穩定。

何婉霞補充指，第595宗的危殆女病人於5月24日曾不用心肺機和呼吸機，至5月26日的情況轉差，需再用呼吸機協助呼吸，目前需吸高濃度的氧氣。患者的病毒量已減至很低，但因長期肺部發炎，導致肺部受損，現用輔助性治療，希望其肺部受損的情況逐漸康復。

截至今早9時，目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為41%；負壓病房數目為659間，使用量為53%。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

最高瀏覽

【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
【超市大搜查】邪惡速凍餃子易致水腫肥胖　營養師推介10款較低脂急凍餃子【內附清單】
18:38 2020/05/28
【超市大搜查】邪惡速凍餃子易致水腫肥胖　營養師推介10款較低脂急凍餃子【內附清單】
【港區國安法】文藝界近3千人聯署撐立法　成龍參與
19:59 2020/05/29
【港區國安法】文藝界近3千人聯署撐立法　成龍參與