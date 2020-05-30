【新冠肺炎】今日再多1名病人康復出院　62名確診者仍然留醫

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日再多一名確診病人康復出院。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續緩和，本港今日（30日）新增3宗確診個案，包括1名男士及2名男童。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日交代有關情況。

何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報27宗懷疑個案，現時共有62位病人正在留院接受隔離治療。

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她又指，過去24小時有1位確診病人康復出院（個案編號是第1064宗），至今共有1,036名確診病人康復出院，現時共有40名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆，個案編號是第595宗；其餘39人情況穩定。

何婉霞補充指，第595宗的危殆女病人於5月24日曾不用心肺機和呼吸機，至5月26日的情況轉差，需再用呼吸機協助呼吸，目前需吸高濃度的氧氣。患者的病毒量已減至很低，但因長期肺部發炎，導致肺部受損，現用輔助性治療，希望其肺部受損的情況逐漸康復。

截至今早9時，目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為41%；負壓病房數目為659間，使用量為53%。

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記者：郭詩詩