【推翻流言】張柏芝幼子正面首度曝光　可愛圓潤推翻「混血兒」之說

▲ 張柏芝幼子正面首度曝光，可愛圓潤破混血兒之說。

與前夫謝霆鋒育有兩子的張柏芝，於前年年底突然宣佈已經秘密產子，幼子隨柏芝姓張，改名為禮承（Marcus），其生父身份一直成疑。坊間眾說紛紜，新加坡富商、外籍男士、周星馳甚至劉德華都有份，長期保護幼子樣貌的柏芝不慎把兒子正面曝光，推翻「混血兒」之說。

現年38歲的張柏芝，與前夫謝霆鋒所生的長子Lucas（謝振軒）與次子Quintus（謝振南）現時已經分享12和10歲，過去一直表示喜歡小孩、想再當媽媽的柏芝，於2018年底透過其工作室宣佈喜訊，於11月誕下幼子張禮承（Marcus），不過至今對其生父身份一直未有透露。

▲ 過去柏芝非常保護兒子容貌。（微博圖片）

每次柏芝在社交網站分享日常照或者影片時，都十分小心，會為幼子遮去外貌或者為他避開鏡頭。不過於今日下午，柏芝在限時動態中分享與Marcus在家中玩玩具車的影片時，未有預想到兒子會離開座駕向她奔跑，意外令Marcus的正面完全曝光。

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▲ 柏芝意外把Marcus的正面曝光。（影片截圖）

過去有傳Marcus的生父是一名外籍男子，早前柏芝為Quintus慶生時，分享過的全家合照中，亦見Marcus的髮色非常之淺，令外籍爸爸之說更加可信。

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▲ 月中發放的照片中，見Marcus的頭髮比哥哥淺色得多。（微博圖片）

但於今日上傳的正面，見到Marcus頭髮烏黑，年僅一歲多的他已經走得非常穩，穿上家居服突出小肚腩，臉圓圓與二哥Quintus小時候有七、八成相像。

自從柏芝誕下幼子後，坊間對其生父的身份有多種說法，有指定居新加坡的柏芝在當地結識了富豪而誕下Marcus，亦有說是柏芝的舊拍檔周星馳的骨肉，最有趣的竟然與劉德華扯上關係。

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▲ Lucas不知不覺已經12歲，與爸爸謝霆鋒十分似樣。（微博圖片）

柏芝於多次訪問中亦有提及對於孩子的喜愛，覺得人生一定要生小孩才圓滿，又提到他朝兒子長大要離開時，一定會感失落，當時她半開玩笑說：「所以我就繼續生下去，等他們長大了又生一個。當然這是不可能的事，但我真的很喜歡小朋友。」

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