【限時優惠】3大酒店CP值高自助餐優惠　成人最抵208元午市食龍蝦鮑魚

▲ 3大酒店CP值高自助餐優惠。

本港新冠肺炎有緩和跡象，大家多了出外用餐，餐廳飯市時段都經常迫滿人。至於一直受歡迎的自助餐，亦開始慢慢回歸，不少酒店更推出自助餐優惠，折扣價十分吸引，以下精選3間，都是不錯的選擇。

尚廚：6折豪食龍蝦鮑魚

九龍東皇冠假日酒店在下週一（1/6）正式復出，更會推出折扣優惠，由即日至6月10日前於網上商店預付購買6月1日至11日餐廳自助午餐或自助晚餐券，即可享6折優惠（另以原價加一），以午市來計最平約$208.6、晚市只需約$355.6，十分超值。

自助餐以「豪歎龍蝦鮑魚」做主題，食多幾碟已回本了，自助餐菜式有鮑魚海鮮啫喱凍，材料有鮑魚、魚子、八爪魚、鮮蝦，再配合啫喱凍，啖啖鮮味，十分爽嫩；另一款是以印尼傳統菜式加多加多做設計藍本的加多加多龍蝦沙律，除了有青瓜、生菜、豆角、炸豆腐、蝦餅及雞蛋等外，還加入多龍蝦沙律，添上矜貴感覺。另一款帶西式風味的法式香草焗鮑魚伴薯蓉，便將鮑魚薯蓉以香草調味，再焗至金黃，薯蓉軟腍、鮑魚有嚼勁，多重口感；其他龍蝦及鮑魚菜式，還有小龍蝦多士、龍蝦牛油果他他伴黑魚子醬等等。

自助晚餐亦有其他回本的菜式，餐廳每晚供應7款海鮮，包括肉質細嫩的北美洲黃道蟹，入口綿密的松葉蟹腳、鮮嫩清甜的白蜆、肉厚有嚼勁的黃金螺、爽口彈牙的凍蝦等。每晚更供應5款刺身，包括三文魚、油甘魚、白鱲、八爪魚及北寄貝；逢週六及日還有帶子刺身、阿根廷天使粉紅蝦及即煎鵝肝，十分豐富。

原價 特價 午餐 價成人$298起、長者$248起、小童$198起 成人$208.6起、長者$173.6起、小童$138.6起 晚餐 成人$508起、長者$408起、小童$308起 成人$355.6起、長者$285.6起、小童$215.6起

地址：將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688

訂購網址：https://bit.ly/TCTFlashSales

City Cafe：4人同行1人免費

如果你是海鮮迷，就不要錯過城景國際City Cafe即日起推出全新「龍蝦‧鮮蠔‧海鮮自助晚餐」，以波士頓龍蝦及生蠔打造豐富海鮮盛宴。另外食客如出示城景國際官方網頁之優惠，惠顧自助晚餐可享「4人同行1人免費」或「當月生日客人免費」優惠。

菜式十分豐富，必吃有波士頓龍蝦伴金槍魚牛油果韃靼、西班牙魚子醬伴鮮蠔咯嗲、三色焗生蠔、龍蝦珍珠蠔流心芝士撻、鹽漬海膽龍蝦鮮蠔仔燉蛋白等，每位食客更可獲贈「黃金海膽醬烘波士頓龍蝦」一客，還有無限量供應美國及新西蘭生蠔、鱈場蟹腳、布朗蟹、日式刺身等。

另外自助餐的甜品也很精采，包括烘紅草莓及抹茶雞蛋仔、沖繩岩鹽紅草莓芝士餅、法式焦糖燉蛋配紅草莓、紅草莓及抹茶蛋糕卷等，女生們一定喜歡。

City Cafe

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287

價錢：晚市成人$438起、長者$398、小童$298（另加一）

普慶餐廳：85折食泰日台韓美食

在這兩、三個月，大家應該都沒出國旅行，總會有「思鄉之情」，Eaton HK就明白各位的需要，酒店的普慶餐廳（The Astor）於6月1日起（下週一）推出全新「味覺旅遊」的自助餐主題，以港人熱門旅遊地點為主角。泰國、日本、台灣及韓國，供應這4個國家的地道菜式及街頭小食，合共有五十多款美食，讓大家可來一趟味覺旅程，到時每個美食專區會化身不同國家的佈置，猶於置身當地一樣，一齊止下旅行癮呢！最吸引是6月份惠顧這自助餐均可享85折優惠，即折扣後午餐約$293起（連原價加一）、晚市則$540起（連原價加一）。

講到美食，台灣代表當然少不了夜市之選，包括：大腸包小腸、九層塔煎蛋、鹽酥雞等，還有甜食的鳳梨酥、香甜芋圓及愛玉凍。而作為香港人後花園的泰國，美食亦多不勝數，超過三十多款泰式美食輪流登場，如冬蔭功、咖喱炒蟹、青木瓜沙律、海南雞、明爐蒸魚、各式咖喱等等，還有多款街頭小食，如最近大熱的泰國船麵、燒原隻魷魚等，款式眾多。

韓日美食也十分豐富，如經常在韓劇見到的香辣炸雞、香惹的韓式烤牛肉等。而日本菜則有多款即切刺身，包括吞拿魚、甜蝦、北海道帶子、北寄貝及油甘魚等，食客更可砌出上等的刺身拼盤呢！

原價 特價 午餐 成人$308起、小童及長者$198起 成人$293起、小童及長者約$188起 晚餐 成人約$568起、小童及長者約$398起 成人約$540起、小童及長者約$379起

地址：佐敦彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

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作者：楊樂天

責任編輯：招美寶、李越樺