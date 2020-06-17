【醫生爸媽】魔術師牙醫劉思樂身教女兒勇於嘗試　不做虎爸讓女兒感受幸福家庭

▲ 口腔頜面外科專科醫生劉思樂以身作則，讓女兒成為開心及有愛心的人。

下周日（21日）就是父親節，可能很多人都覺得父親的感覺是嚴肅的，但一個笑容可以拉近人與人之間的關係。脫下手術袍及口罩的口腔頜面外科專科醫生劉思樂就是一位常帶微笑的牙醫，原因是劉思樂喜歡魔術，喜歡有趣的事物，也經常公開表演魔術，很多時候他的助手就是一對分別9歲及6歲的女兒。作為一名牙醫，他表示教養女兒應以身作則，與她們建立良好的關係，希望她們感受幸福家庭的感覺，最重要的是讓她們做到自已喜歡的事。

▲ 口腔頜面外科專科醫生劉思樂愛錫自己女兒，揚言要她們感受「幸福家庭」的感覺。（黃建輝攝）

著重身教 強調不做虎爸

口腔頜面外科專科醫生劉思樂經常在手術枱上解決病人的煩惱，脫下手術袍就是兩名女兒的爸爸，也是一位魔術師，他與女兒獨有相處方式，為了更了解女兒，曾獨自與大女兒一同到新加坡旅行，讓雙方可在旅途中更了解對方的喜好、性格，以及可以作更深入的討論，建立一個良好的父女關係。雖然他表現得很愛錫女兒，但強揚自己不是「虎爸」，只要女兒有犯錯，也會責罵她們，強調最重要是身教，希望女兒也勇於嘗試新事物：

我自己性格貪玩，喜歡嘗試新的事物，從小就參加不同的活動，包括吹牧童笛、參加歌唱比賽、行山、魔術等，希望透過學習新事物讓女兒得知要努力才會有成果。

▲ （受訪者提供）

與很多家長都一樣，劉思樂與太太也特別注重培養女兒讀書及學習興趣，但強調不會強逼要求她們學習，一定要女兒喜歡、享受才可，否則結果也會強差人意：

我希望兩個女兒都是一個快樂的小朋友，特意選了一間開心的幼稚園讓她們學習，很多時候我們都不會逼迫她們，但當然適當的指引是需要的，所以我對她們不會太過自由。

▲ 劉醫生與女兒一同表演。（受訪者提供）

▲ 兩父女一同近距離與海豚交流體驗。（受訪者提供）

依照女兒個性因材施教 學習傳統品德

他笑言兩個女兒的性格各有不同，不應該以同一的管教模式，舉例大女兒比較聽話，而小女兒比較活潑，因此他會因材施教，例如當她們遇上不如意的事或者生活上出現困難，利用不同的方法讓她們自己處理、成長。

我們會給大女兒一些指引，讓她可以做好那件事，但有時候亦會故意讓她失敗，因為成長是需要跌跌碰碰的，這樣她才會在失敗中學習；另外我們給予小女兒更多的空間，不會強逼她做些什麼，但仍會運用不同的技巧讓她做到我們想她做的事。

▲ 劉思樂與女兒一同參加跑步比賽。（受訪者提供）

除了興趣及讀書之外，他更重視的是女兒的性格及為人。他提到自己在父親身上學會捨己為人，認為上一代的傳統品德也值得下一代人學習：

小時候，父親總是會在街上買一些已腐爛的水果回家，母親會問為什麼要這樣做，他則說路上那個老婆婆在罷賣這些水果，很可憐的，所以就決定買回家，讓她盡快回家休息。我認為這些幫助別人的觀念是非常重要的，我亦希望女兒學會幫人。

▲ 劉思樂平常會在不同場合表演魔術。（受訪者提供）

▲ 劉思樂於安老院表演魔術。（受訪者提供）

劉思樂除了是一位父親之外，亦是一位魔術師。他不時表演魔術給女兒觀看，逗得她們十分快樂。他坦言因自己成長在一個溫暖的家庭，父親與自己的關係十分好，因此很想讓女兒亦感受「幸福家庭」的感覺，故經常抽空陪伴太太及女兒。特別是在疫情之下，女兒因停課經常在家，讓他們有更多的時間相處。

停課期間，我們就會製定一些時間表，規定每天要做的事情，比如是工作紙及閱讀書本等。而晚上的家庭時間，我們會一同玩遊戲、唱歌、祈禱等。

▲ （受訪者提供）

為保護女兒牙齒健康 設立「Candy day 糖果日」

事實上劉太也是一名牙醫，二人都特別重視女兒的牙齒健康，更設立了「Candy day 糖果日」，規定每星期只可以於「糖果日」吃糖，原因是避免她們有吃糖果的習慣，而是吃更多健康的食物，既可以保護牙齒，亦可以保持身體健康。

▲ 劉思樂希望女兒們長大後可以做一些對社會有貢獻的事。（受訪者提供）

被問到會否希望子女長大後也成為一位專業人士，他表示沒有想過女兒要選擇什麼職業，或是得到什麼獎項，最重要是做一些對社會有貢獻的事，成為一位開心而有愛心的人就已經足夠。

我希望她們可以做到自己喜歡做的事，但當然一定是要走正路，不論她們的生活是好還是不好，即使將來跌倒、失敗、或是成功也好，爸爸和媽媽都一定會在她們身邊。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩