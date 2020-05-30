【禽獸不如】獸父性侵女兒15年拍攝性交過程稱「妻子」　女兒4次懷孕被逼墮胎

▲ 獸父性侵女兒15年，拍攝性交過程稱其「妻子」，女兒4次懷孕被逼墮胎。

南韓發生一宗駭人的獸父性侵案，一名54歲父親自2004年起性侵年僅12歲的親生女兒，情況持續15年，期間女兒4度懷孕，均被要求墮胎。案件近日在法庭審判，該名父親被判25年有期徒刑。

根據韓聯社報道，男子A某於2004年在家中對妻子施暴，並當場強姦年僅12歲的女兒，更在往後的15年間，以每周一次的頻率性侵女兒。

而在女兒18歲成年之前，曾4度懷孕並被逼接受墮胎手術，她首次懷孕才讀中學二年級。男子A平時更稱呼女兒為「妻子」，更會錄下性交過程，並拍攝女兒的裸照。



今年年初，A某得悉女兒交了男朋友後大為不滿，又激動地問她「見過幾次面？發生了性關係嗎？」，並對其施暴。

案件在近日進行審判，法官認為A某不僅沒盡到養育責任，還對年幼的女兒造成了精神和肉體上的嚴重傷害。一審判決A某25年有期徒刑，並限制他在10年間，不得在兒童青少年及身心障礙者福祉相關的機構就業，且須配戴電子追蹤器20年。

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責任編輯：王明芳