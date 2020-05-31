【明星化妝】5分鐘快速口罩眼妝　蔣雅文分享5款平價化妝品

▲ 蔣雅文網上分享口罩眼妝。

已移居台灣的前藝人蔣雅文，在台經營文青咖啡店，生意搞得有聲有色。雖然蔣雅文已退居幕前，但她仍不時在社交平台上與網民互動，並分享不同的美妝及護膚心得。

有見新冠肺炎疫情嚴重，在台灣居住的蔣雅文都日日戴口罩出門，但女生始終愛扮靚化妝，即使戴有口罩，仍想盡辦法以最美一面示人。因此，蔣雅文就拍片分享如何化口罩眼妝，只需用5分鐘，雙眼便可炯炯有神！

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▲ 蔣雅文教化5分鐘口罩眼妝。（Instagram圖片）

蔣雅文拍片示範化5分鐘快速眼妝，並向網民分享5樣好用的化妝品：

1. CHANEL 睫毛夾（亞洲限定） 港幣約$200（台幣770）

▲ CHANEL 睫毛夾。（網上圖片）

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2. Integrate 眼線筆 香港並無發售，需代購（日元1026（未連稅）、港幣約$66）

▲ Integrate 眼線筆。（網上圖片）



3. CLIO 防水眼線筆 港幣$110

▲ CLIO 防水眼線筆。（網上圖片）

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4. Etude House 卧蠶筆 香港並無發售，需代購（韓元4000（未連稅）、港幣約$26）

▲ Etude House 卧蠶筆。（網上圖片）



5. Etude House睫毛液 港幣$58

▲ Etude House睫毛液。（網上圖片）

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