55歲大快活女工被扑頭劫金鏈後昨日死亡　事隔6日兩名男子涉嫌謀殺被捕

▲ 警方以涉嫌謀殺拘捕兩名男子。

上星期 日 （24日）早上11時20分， 在長沙灣荔枝角道與東京街交界發生 傷人發現案， 一名55歲女子 懷疑被扑頭行劫，延至昨日不治 ，據了解死者生前任職大快活連鎖餐廳。警方今日（30日）公布，以涉嫌謀殺拘捕2名男子，並將 案件改為謀殺案處理。

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西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌今日下午指，事發時女事主當時正準備上班，其後被人從後用硬物扑頭， 並搶走頸上一條金鏈。女事主當時神 智不太清醒，先返回工作地點，期間因為身體不適再返回家休息，之後在家中昏迷不醒，家人見狀及時報警將其送到明愛醫院，惟女事主延至昨日（29日）下午4時45分不治。

曾仲斌指警方依靠現場CCTV而鎖定當時的兩名男子，並於今日凌晨拘捕2名報稱無業的本地男子，分別55歲及56歲的男子，兩名疑犯與受害人並不認識，他們涉嫌謀殺被捕，稍後會返回案發現場重組案情。警方指出，女事主的金鏈價值一萬元，相信賊人在牛頭角一間金行將 金鏈變賣。

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至於死者的死因是否被人扑傷致死， 曾仲斌 表示女事主的頭部有傷，但死因仍需留待驗屍結果。他又稱，最近的劫案較去年多，呼籲市民要協助警方破案，防止案罪發生， 如果在當日目擊事件發生的市民，請與警方聯絡。

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記者：郭詩詩