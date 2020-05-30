【港區國安法】鄉議局期望盡快在港實施　若制裁美國損失比香港多

▲ （劉業強Facebook）

全國人大通過「港區國安法」，鄉議局表明支持立法，並發起廿七鄉鄉民聯署支持。身兼行政會議成員的鄉議局劉業強又指，很少赴美國，並不太擔心制裁問題，更稱美國不會得逞，直言制裁措施下，美國蒙失的損失比香港更大。

劉業強表示，美國一連串制裁措施，顯示出外國嘗試粗暴干預中國內政，但認為外國不會得逞，而反華浪潮下會有助留學生回流，經濟制裁措施亦會加快人民幣國際化、中國公司回流上市等，對香港金融市場有利。

劉業強又指，「港區國安法」是為堵塞法律缺口，多年來有一小撮反中亂港分子「唱衰」國家和香港，詆毀一國兩制，要求外部勢力干預，近年港獨更越演越烈，全國人大採取行動是有必要，強調是絲毫不減損香港的國際地位。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤