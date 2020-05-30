【港區國安法】港府斥特朗普持續污名化、妖魔化　不對威脅感過分憂慮

美國總統特朗普於本港今日凌晨（30日）表示，現時香港是一國一制，將會取消香港特殊待遇。政府於晚上發聲明回應，指對特朗普，及其政府持續污名化和妖魔化我國正當行駛權利和義務，表示深切遺憾。

政府發言人表示，任何人指中國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是站不住腳，顯然是持雙重標準和偽善的表現，強調「港區國安法」只針對極少數違法分子，任何聲稱會損害港人自由均屬無中生有，又稱每個國家都有維護國家安全法例，從網上搜尋便容易找到美國至少有20項相關法律，這些維護國家安全和主權的法律，相信不會引起對人民喪失自由的恐懼，甚至引起國際社會爭論，或成為干涉其他國家事務的理由。

發言人又指，特朗普稱香港是一國一制，是完全錯誤、無視事實，對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員。

發言人補充，不會對那些威脅感過分憂慮，因為香港仍可靠基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內地經濟持續開放所帶來的獨特優勢，近年亦加大力度開拓更多市場。

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責任編輯：陳宛彤