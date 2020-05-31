【5月之約】五月天線上音樂會內容曝光　教你睇《Mayday live in the Sky》【附連結】

▲ 五月天《突然好想你》Mayday live in Sky於5月31日舉行。

「亞洲第一天團」五月天早前無預警宣布5月31日晚上8:00舉行《突然好想見到你》Mayday live in the sky線上演唱會，在5月的最後一天，每個城市、每個時區，與粉絲實現「五月之約」；據知今次五月天線上演唱會的演出地點將選在台北小巨蛋附近的戶外空地。

五月天今次以藍色作主題，串連起五月天第一張同名創作專輯、《愛情萬歲》、《人生海海》三張專輯藍色封面組成了「藍色三部曲」，是五月天的「人生三部曲」，同時也歌迷「人生三部曲」，或構成今次網上音樂會的選單。

▲ 五月天無論天氣如何都守五月之約。（取自facebook)

據悉，五月天《突然好想見到你》線上演唱會的演出地點，為台北小巨蛋旁露天的台北田徑場舉辦，製作如正規演唱會，包括搭設舞台、燈光、視訊、音響等，規格完全不馬虎！而這也是五月天成軍以來首次現場零觀眾的戶外演唱會，但卻可能是全球最多人同時觀看的五月天演唱會。

五月天精心籌備一場別開生面的線上演唱會，如同瑪莎所說：「說再多的話，寫再多的字，都比不上陪你們一起唱幾首歌。」選在五月的最後一天網上直播演唱會，與全球粉絲一起實現「五月之約」。

▲ 五月天上載入場門券。（取自facebook）

五月天在社交平台上載演唱會門券，預告只要打開手機、打開電腦，人人都是演唱會搖滾區第一排。

《突然好想見到你》Mayday live in the sky線上演唱會將在以下平台收看，包括：

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