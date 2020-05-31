【十二夜】張栢芝陳奕迅經典作20年後再登大銀幕　林愛華計劃開拍《十二日》道盡夫妻情

▲ 張栢芝和陳奕迅領銜主演的《十二夜》於20年後重映。

香港經典愛情電影《十二夜》相隔20年後重登大銀幕，Jeannie（張栢芝飾）和Alan（陳奕迅飾）於戲中的對白寫實貼地，引起戲迷共鳴。導演兼編劇林愛華最近出席映後分享會，分享拍攝《十二夜》背後的秘密。

《十二夜》為嘉禾於2000年出品的電影，由知性導演林愛華執導及編劇，陳奕迅、張栢芝領銜主演，謝霆鋒、盧巧音、鄭中基、馮德倫、張新悅及卓韻芝聯合演出。

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▲ 導演林愛華出席映後分享會。

當年張栢芝是女主角的不二之選，林愛華曾表示沒有她連戲也開不成，不少戲迷也認為她演活了Jeannie一角。

Jeannie與Alan從相遇、相愛、相纏、相厭到分開，林愛華指：「以前我會認為二人分手一幕是最深刻，但如今卻覺得二人重遇後，栢芝跟Eason訴說感受，而Eason卻聽到一半便睡著這部分是最深刻。」

她又謂：「20年後再看此片，發現自己原來當年將Eason的角色（Alan）寫得很Mean，令人看到這幕都會討厭他。」

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▲ Jeannie（張栢芝飾）逃避Alan（陳奕迅飾）的一幕戲為林愛華的真實經歷。（《十二夜》截圖）

戲中不乏林愛華的親身經歷，「栢芝在街上逃避Eason是我的個人經歷。盧巧音幫栢芝打電話給Eason那部分也是曾經歷過的，我就是盧巧音，幫我的朋友打電話。」

有戲迷覺得盧巧音對栢芝異常好，問到她是否對栢芝有意思，林愛華指：「其實我創作時沒這樣想過，但有趣是剛剛重溫電影時卻也有這種感覺，大家也可以這樣解讀，想不到當時盧巧音的演出這麼有心思，我那時也看不出來。」

▲ Jeannie（張栢芝飾）與Johnny（鄭中基飾）的分手戲於便利店取景。（《十二夜》截圖）

拍攝《十二夜》的成本僅得400萬，林愛華需要節省開支，「其實片中很多服裝都是我的私伙，因為沒有錢嘛，不過已相隔20年，戲服都不在了。」

林愛華為電影注入了不少本地元素，「特意於地鐵及便利店取景，即使到了現在仍有很多情侶會在便利店吵架及分手，而香港的便利店在晚上其實都很精彩。」

《十二夜》至今仍然大受戲迷歡迎，林愛華透露：「現正寫一個劇本名為《十二日》，講述正籌備婚禮的夫婦愛情故事，二人想分開但分不開，再次走在一起。」

她續指：「《十二夜》是年輕人的愛情，那種愛未及那麼深，而《十二日》則為較深厚的愛。」

記者：梁樂欣

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