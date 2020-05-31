【飛虎之雷霆極戰】馬國明被某女藝人約開房　吳啟華爆內地某一線女星秘聞

▲ 馬國明、吳啟華為宣傳《飛虎之雷霆極戰》接受伍詠薇與林盛斌訪問時爆內幕。

馬國明、吳啟華、王敏德及陳山聰為宣傳《飛虎之雷霆極戰》齊上《Tiger’s Talk》，接受主持人伍詠薇同林盛斌（Bob）訪問。當中談及遇上壞女人的經歷，馬明同吳啟華大爆在內地拍劇時，有女演員主動引誘上酒店開房。

近日有《飛虎之雷霆極戰》》、《降魔的2.0》一同推出的馬國明稱，曾在內地拍劇時，有不太相熟的女星，主動給他房間號碼邀上房，馬明說：「有些不是很熟嘅女演員，真的給我房號碼。」而他沒有應約，還半開玩笑解釋拒絕的原因是怕被捉「黃腳雞」：「一定不會去，容乜易一入去成班麻甩佬捉黃腳雞！如此主動，梗係不會啦！我覺得是裝我多過愛我！」

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▲ 馬國明、吳啟華爆內地拍劇豔遇。（影片截圖）

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吳啟華指對方是萬人迷

至於近年經常北上開工的吳啟華聽後，進一步爆內幕：「聽說一些直情是成組人都派（房間號碼），連攝影師都有呀，還要晚晚都派！」伍詠薇隨即追問：「還要是女一來的？」又問是否「疊字名」。

吳啟華沒有直接講當事人名稱，只形容對方是萬人迷：「可能你們少返大陸拍啦，在大陸的劇組裏面好多人都識她的，我就不會鍾意這些人，她給我，我又不會理，但我知道是真。」

可是阿Bob與伍姑娘問道：「如果她只是給你（房號）呢？」吳啟華笑著開玩笑說：「這樣？就可能會考慮喇！」

▲ 伍詠薇與林盛斌主持《Tiger’s Talk》訪問馬國明、吳啟華、王敏德及陳山聰。（影片截圖）

《Tiger’s Talk》此片一出，令不少網民猜測究竟馬國明及吳啟華分別所講的女星是誰。馬國明近年有份參演，並有在內地取景的劇集有《梟雄》、《名媛望族》《賭城群英會》、《宮心計2深宮計》、《白色強人》等，不知是哪一套劇的哪位女藝人是馬國明所形容「不是太熟」的女星。此外，他還到過內地演電影《緣來是遊戲》、《美麗戰爭》。

至於吳啟華主力內地發展，參演劇集有《軒轅劍之天之痕》、《新都巿人》、《下輩子還做我老爸》、《網商》等。