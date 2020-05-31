【港區國安法】張建宗：本港面對港獨自決　需以國安法確保「一國兩制」行穩致遠

▲ 張建宗指時香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備。（資料圖片）

政務司司長暨基本法推廣督導委員會主席張建宗今日（31日）發表網誌，指若非是分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動的話，絕大部分香港市民及外來投資者也不用擔憂國家安全立法。

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他提到國家安全是一國安身立命之本。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任。從國家層面進行立法，防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，以確保「一國兩制」行穩致遠，有效保障香港人珍視的核心價值和制度，包括言論、新聞、資訊、集會、示威、遊行、出入境、貿易和資金流動等自由。

他續指，香港面對「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，對外須抵抗變本加厲的外部勢力介入香港事務，加上目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，形同虛設，已經成為國家安全風險的缺口。若香港長期處於「國安不設防」的狀況，不但嚴重影響香港自身的安全和繁榮穩定，更影響國家的整體安全。

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張建宗稱本港與祖國緊密相連，是命運共同體，有能力，有決心，有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅；指特區政府會全力配合全國人大常委會及早完成相關立法工作。

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責任編輯：郭家穎