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【殘忍研究】法國農場為研究提高產乳量　乳牛裝「造口」隨時打開檢查胃部

休閒 11:12 2020/05/31

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乳牛身上被安裝「造口」。（法新社圖片）

社交網站最近流傳有乳牛身體被開洞再裝上膠蓋的圖片，令人相當震驚。相關圖片事實上是法國動物保護組織L214，去年初派出臥底潛入法國最大的動物飼料生產商，偷拍被用作研究對象的乳牛慘況，該飼料商為了方便隨時檢查乳牛的胃及消化系統，在多頭乳牛身體胃部開洞，並安裝一個直徑達15厘米的膠製蓋。

法新社報道，動保團體「L214」於去年2月至4月，派人潛入法國西北部一間被當地最大動物飼料商擁有的的實驗農場，秘密拍下大量影片及相片，並於去年6月向公眾公布。

影片相當令人觸目驚心，多隻乳牛的胃部位置被開了「造口」，裝上一個可隨時打開直徑達15厘米的膠製蓋，觀察及檢查牠們的營養吸收情況。試驗農場的工人隨時打開造口，直接把手臂穿過塑膠孔，伸入牛的身體內攪動，又用水槍清洗塑膠孔。

L214組織指，該種在牛身上開造口的做法外界鮮有知曉，目的是方便研究人員定時打開蓋，從牛4個胃中最大的瘤胃取樣本檢查，了解牠們的消化情況，從而改進飼料，讓牠們可以生產最多的牛奶，形容這些乳牛被視作生產機器，是非法實驗和嚴重虐待動物。組織其後更發起網上聯署要求終止這類研究。

實驗農場其後則反擊指，這種研究方式在動物身上行之多年，農場內只有6頭母牛在獸醫的嚴密監控下被研究，而目的是改善數以百萬計動物的消化系統健康，減少使用抗生素，以及降低與畜牧業有關的硝酸鹽及甲烷排放量，更強調動物毫無痛苦。

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虐待 農場 抗生素

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