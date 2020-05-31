【港區國安法】曾國衞：別有用心人士反對立法「賊喊捉賊」　自己沒有外國資產無懼制裁

▲ 曾國衞指，自己沒有外國國籍和資產，如果有人恐嚇和威迫他，他亦無畏無懼。（資料圖片）

全國人大早前通過「港區國安法」，料下月交由人大常委會處理。政制及內地事務局長曾國衞形容，香港病得幾嚴重，不像以前認識的香港，去年到處都有破壞行為，有關問題不只是暴亂，更會影響國家安全，因此全國人大授權常委會訂立「港區國安法」。

曾國衞今早（31日）出席電台節目表示，港區國安法具體條文仍未公布，有人疑慮及擔心是理所當然和正常，但質疑有人將法例污名化、妖魔化，別有用心的人千方百計反對立法，形容「賊喊捉賊」。

他又稱，任何國家都有國家安全的考慮及法律規定，批評制裁是霸道、霸凌的行為。他又以盜竊為例，指如果要在自己的家安裝一道門，防止其他人入內盜竊，為何會有人反對，反問「關你咩事」。

曾國衞又指，今次是涉及國家安全問題，整個特區政府都扮演重要角色，行政長官親自掛帥、親力親為，全力配合中央的立法工作，釋除市民的疑慮，明白立法對國家安全和香港市民，都是一件好事。

對於美國總統特朗普揚言，會制裁參與削弱香港自治的中國及香港官員，曾國衞指，要制裁便制裁，自己沒有外國國籍和資產，又強調香港官員是為香港及國家做事，如果有人恐嚇和威迫他，他亦無畏無懼。

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責任編輯：陳子謙