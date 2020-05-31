  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生命鬥士】3歲小鐵漢心跳變慢須裝心臟起搏器　爸媽發文打氣：阿仔要頂住

健康 11:25 2020/05/31

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

「小鐵漢」Kansas將進行第5次手術安裝心臟起搏器。

本港的3歲「小鐵漢」Kansas因患有先天性心臟病，先後經過4次手術後雖然已成功更換機械心瓣，不過就出現心跳變慢的跡象，所以需要再進行第5次手術安裝心臟起搏器。

「小鐵漢」Kansas上周三（27日）完成了第4次手術後，成功更換了機械心瓣，並可以足夠使用至成年，而在醫深切治療部（ICU）留醫期間，Kansas術後翌日更一度可嘗試拔喉自行呼吸。

不過Kansas父親後來發文指，兒子嘗試了拔喉自行呼吸數小時後，醫生發現他仍會出現喘氣，故後來需重新插喉協助呼吸。此外，雖然兒子成功度過了手術後48小時危險期，但心跳好慢好亂，一分鐘僅約有70下心跳，需要使用外置心臟起搏器協助，因此醫生認為Kansas需要再進行一次手術植入心臟起搏器。

植入心臟起搏器將安排於周二（6日）進行，Kansas父親大嘆：「有咩就快啲一次過加埋佢，最好搞到我個仔變人造人17號， 連超4悟空都唔夠佢揪呀」，又表示：「阿仔頂住呀，好多人撐您㗎！」

據早前報道，「小鐵漢」Kansas因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。Kansas父親早前指，兒子將在2年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的九成以上。他視這個手術為「打大佬」，而兒子日前的更換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

【生命鬥士】3歲小鐵漢術後嘗試拔喉自行呼吸　爸爸ICU病房門外陪伴48小時

【生命鬥士】3歲小鐵漢第4次手術成功　爸媽守候8小時報平安：換了心瓣夠用至成年

【生命鬥士】患心臟病小鐵漢入手術室第4次開刀　父母為愛兒打氣︰等你出來

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢

兒童健康 網絡熱話 心臟病 先天性心臟病

最高瀏覽

【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
17:19 2020/05/29
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧