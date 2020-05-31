【生命鬥士】3歲小鐵漢心跳變慢須裝心臟起搏器　爸媽發文打氣：阿仔要頂住

▲ 「小鐵漢」Kansas將進行第5次手術安裝心臟起搏器。

本港的3歲「小鐵漢」Kansas因患有先天性心臟病，先後經過4次手術後雖然已成功更換機械心瓣，不過就出現心跳變慢的跡象，所以需要再進行第5次手術安裝心臟起搏器。

「小鐵漢」Kansas上周三（27日）完成了第4次手術後，成功更換了機械心瓣，並可以足夠使用至成年，而在醫深切治療部（ICU）留醫期間，Kansas術後翌日更一度可嘗試拔喉自行呼吸。

不過Kansas父親後來發文指，兒子嘗試了拔喉自行呼吸數小時後，醫生發現他仍會出現喘氣，故後來需重新插喉協助呼吸。此外，雖然兒子成功度過了手術後48小時危險期，但心跳好慢好亂，一分鐘僅約有70下心跳，需要使用外置心臟起搏器協助，因此醫生認為Kansas需要再進行一次手術植入心臟起搏器。

植入心臟起搏器將安排於周二（6日）進行，Kansas父親大嘆：「有咩就快啲一次過加埋佢，最好搞到我個仔變人造人17號， 連超4悟空都唔夠佢揪呀」，又表示：「阿仔頂住呀，好多人撐您㗎！」

據早前報道，「小鐵漢」Kansas因患有先天性心臟病，出生後已接受了3次開腔手術。Kansas父親早前指，兒子將在2年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的九成以上。他視這個手術為「打大佬」，而兒子日前的更換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯:王俊賢