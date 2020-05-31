【港區國安法】羅致光：美國計劃制裁中國及香港　可能成功爭取中國為香港制定國安法

▲ 羅致光指，美國計劃制裁中國及香港時，日後的歷史描述，可能會指美國成功爭取到中國為香港制定國安法。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光今日（31日）在網誌撰文，指近月不少的討論將社會上發生的先後事件，附會為因果關係，在政治上，很多人都聲稱若不是遊行示威、罷工等，政府便不會如此做，自稱行動是成功的，這些例子之多，真是數不勝數。

他認為按照這種邏輯，有人可能指全國人大授權人大常委制定港區國安法，是香港的「港獨」分子「成功爭取」回來。他又指，美國計劃制裁中國及香港時，未知目的是否真是希望阻撓中國制定港區國安法，讓極少部分港人繼續勾結外國勢力，破壞國家安全，製造分裂和進行恐佈主義活動，但美國的舉措，日後的歷史描述，可能會指美國成功爭取到中國為香港制定國安法。

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責任編輯：陳子謙