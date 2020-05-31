  • 30°C
香港時間 : 2020531日 (日) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】羅致光：美國計劃制裁中國及香港　可能成功爭取中國為香港制定國安法

社會 11:34 2020/05/31

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

羅致光指，美國計劃制裁中國及香港時，日後的歷史描述，可能會指美國成功爭取到中國為香港制定國安法。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光今日（31日）在網誌撰文，指近月不少的討論將社會上發生的先後事件，附會為因果關係，在政治上，很多人都聲稱若不是遊行示威、罷工等，政府便不會如此做，自稱行動是成功的，這些例子之多，真是數不勝數。

他認為按照這種邏輯，有人可能指全國人大授權人大常委制定港區國安法，是香港的「港獨」分子「成功爭取」回來。他又指，美國計劃制裁中國及香港時，未知目的是否真是希望阻撓中國制定港區國安法，讓極少部分港人繼續勾結外國勢力，破壞國家安全，製造分裂和進行恐佈主義活動，但美國的舉措，日後的歷史描述，可能會指美國成功爭取到中國為香港制定國安法。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

港區國安法 羅致光

最高瀏覽

【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
17:19 2020/05/29
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧