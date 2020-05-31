【自助餐優惠】酒店自助餐陸續重開　6月生日壽星免費餐飲優惠【附訂位連結】

▲ 多間酒店推出6月生日優惠。

踏入2020年的6月，疫情漸趨緩和，本地酒店及飲食業開始推出抗疫優惠。TOPick精選了酒店推出6月生日優惠，包括免費酒店自助餐、半價優惠等，「6月之星」可以過個快樂的生日。

1. 城景國際免費自助餐

位於九龍窩打老道的城景國際City CaféL，凡出示城景國際官方網頁之優惠，於即日起惠顧自助晚餐，除可享優惠價成人每位438起，客人更可享「4人同行1人免費」優惠或「當月生日客人免費」優惠。

必須注意的是，「4人同行1人免費」及「當月生日客人免費」只能二選一。

City CaféL即日起更推出以海鮮味主題的「龍蝦‧鮮蠔‧海鮮自助晚餐」，自助晚餐提供波士頓龍蝦、美國及紐西蘭生蠔、鱈場蟹腳等美食，每位客人更可獲贈「黃金海膽醬烘波士頓龍蝦」一客。

電話：2783 3287 / WhatsApp：5483 0307

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)

供應期：即日起至2020年6月30日，晚上6時半至9時半

2. 8度海逸酒店

8度海逸酒店8度餐廳，壽星可享半價自助晚餐優惠，或免費生日蛋糕1磅，或紅/白餐酒1瓶 ，但必須4人或以上同行。同行人士若在酒店eShop購買可享星期四及星期五8折優惠，星期六至日、公眾假期及前夕則享85折優惠。

8度餐廳即日起推出海岸鮮風自助晚餐，提供即開生蠔、波士頓龍蝦、燒特級牛肉、白酒煮智利藍青口等。

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960

供應期：即日至2020年6月30日

3. 九龍海逸君綽酒店

酒店的炉端燒日本餐廳，凡4位賓客惠顧相扑手日式午市放題，生日之客人可享免費，以及最多兩位小童同行。優惠需於兩天前於網上預訂，並輸入生日日期連同優惠編號「birthday」，即可享以上優惠。

地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

電話：2996 8678

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責任編輯：王明芳