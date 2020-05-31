【港區國安法】陳茂波：美國借國安立法的「制裁行動」實際影響有限

▲ 陳茂波認為美國的限制措施，會同時損害美國企業在港的利益。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（31日）發表網誌指肯定制訂港區國安法例不會影響本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及香港國際金融中心地位。

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他提到美國借港區國安立法挑起所謂的「制裁行動」，提出取消香港的優惠待遇，包括涉及關稅及高科技出口的範疇。不過，事實是每年本港製造並出口到美國的貨物，只佔本地製造業的不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%。而高端敏感的設備和技術一向也不容易從美國進口，其他的技術或可在歐洲或日本等市場找到替代。概括而言，雖然美國目前的舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。

他又稱《基本法》第112條中列明本港不會實行外匯管制政策，港幣可自由兌換，資金可自由進出，續指即使美國宣稱對香港作出制約手段，但他們在香港卻有著龐大的經濟及其他各種利益，故任何的限制措施，也同時損害著美國企業在本港的利益。

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責任編輯：郭家穎