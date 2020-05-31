劉俊謙+蔡思韵《幻愛》入選台北電影節　周冠威：對香港電影是一份鼓勵

▲ 周冠威作品《幻愛》入圍台北電影節。

第20屆台北電影節公布片單，當中包括由周冠威執導，劉俊謙、蔡思韵主演的香港電影《幻愛》，入選該電影節的「亞洲稜鏡」單元。台北電影節有關方面表示：「導演周冠威巧妙融入懸疑元素，為《幻愛》增添讓人心跳加速的浪漫情懷。劉俊謙與蔡思韵細膩詮釋在心理狀態失去重心之際，如何追尋幸福、獲求依靠，真摯動人。」



導演周冠威表示：「感謝台北電影節，能夠參展參展，是一份鼓勵，對於香港電影，對於香港也同樣，在這艱難時期，像是提醒我們不要被恐懼佔滿心思，仍然可以有好消息，仍然可以感到欣喜，保持盼望，維持對愛、對美好生活的追求，《幻愛》兩個角色就是很努力去改變，期待台灣觀眾在電影裡也能夠感受到這份愛。」

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▲ 劉俊謙、蔡思韵在《幻愛》表現出眾。

兩位男女主角也十分驚喜《幻愛》能參展台北電影節，男主角劉俊謙表示：「感謝台北電影節，感謝Golden Scene，感謝整個《幻愛》團隊。希望有一天，可以和更多台灣觀眾，分享這個愛的故事。」而女主角蔡思韵則表示：「《幻愛》能夠參展台北電影節，對我來說別具意義！希望有更多台灣觀眾能夠進電影院，看到這個來自香港關於愛的故事。」



《幻愛》的故事關於一個善良戇直的小學教師阿樂（劉俊謙飾演），是精神分裂症康復者，渴望愛情但從來不敢戀愛。他在街頭偶遇了清麗脫俗的欣欣（蔡思韵飾演），一見鍾情卻爭扎應否透露病情，不幸再次病發，被幻覺纏繞。他更發現她的真正身分，竟然是個攻於心計的心理輔導員？二人發展出一段懸疑曲折的禁戀，疑幻似真。

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