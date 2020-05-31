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【朱智賢出軌】朱智賢做運動保身材積極準備復工　睇勵志書自勉：你比你想的更勇敢

娛樂 12:25 2020/05/31

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朱智賢未因雪藏而自暴自棄，積極備戰。

黎振燁和朱智賢在4月27日被爆「偷食蛋糕」的出軌事件後形象插水，二人停工「直送入雪櫃」。有指黎振燁不獲TVB原諒，不被派新工作，現在他亦修心養性陪太太養胎。

至於朱智賢因她有份參演的三齣劇集拍峻卻未播出，被大台網開一面，除安排她與男友開記招及上《東張西望》道歉，並曾剪輯她由入行至今的演出及訪問花絮，片段旁白多次讚朱智賢從港姐落敗中向上爬，從未放棄入娛樂圈，為其洗白。

可惜，大眾似乎仍未能接受她。而本來有傳被雪兩周後可獲放生復出的朱智賢，也因此到今被雪藏逾1個月，都仍然未被按排再出鏡。

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朱智賢拍《3日2夜》展好身材而吸納不少粉絲，在此段停工期，她仍勤做運動備戰。（影片截圖）

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朱智賢積極備戰

不過，朱智賢沒有因此意志消沉，並不時在個人IG發文保持與粉絲聯繫，而且都表現出積極的態度，比如上載做做運動相，以及用勵志金句自勉。比如在5月11日，她在IG story發文，貼出勵志英文金句：「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」，似乎為自我打氣。

日前，她先貼與狗狗做的運動相，似乎身為「宅男女神」的她雖然暫未有機會出鏡，仍努力保持最佳體態為日後復出做準備，她更表示自己近期專注看書。

朱智賢近期雖然不時在IG發相，不過都沒有公開正面照。（取自朱智賢IG）

朱智賢睇勵志書自勉

到今日（5月31日），朱智賢再貼出一張準備做運動的側邊相，以及一張影了台灣著名兩性作家女王的《你比你想的更勇敢》封面相，封面上印有「在生命的裂痕中，為自己盛開。勇氣，是人生唯一必須的配備！」

她並留言說：「Great book.FINISHED ALL MY TASKS Today!」（大意即是：好書，完成我今天的所有目標了！）

《你比你想的更勇敢》這書是作者如何勇敢地面對愛情及人生挫折，估計朱智賢以此書的書名自況及自勉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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