【朱智賢出軌】朱智賢做運動保身材積極準備復工　睇勵志書自勉：你比你想的更勇敢

▲ 朱智賢未因雪藏而自暴自棄,積極備戰。

黎振燁和朱智賢在4月27日被爆「偷食蛋糕」的出軌事件後形象插水,二人停工「直送入雪櫃」。有指黎振燁不獲TVB原諒,不被派新工作,現在他亦修心養性陪太太養胎。

至於朱智賢因她有份參演的三齣劇集拍峻卻未播出,被大台網開一面,除安排她與男友開記招及上《東張西望》道歉,並曾剪輯她由入行至今的演出及訪問花絮,片段旁白多次讚朱智賢從港姐落敗中向上爬,從未放棄入娛樂圈,為其洗白。

可惜,大眾似乎仍未能接受她。而本來有傳被雪兩周後可獲放生復出的朱智賢,也因此到今被雪藏逾1個月,都仍然未被按排再出鏡。

▲ 朱智賢拍《3日2夜》展好身材而吸納不少粉絲,在此段停工期,她仍勤做運動備戰。(影片截圖)

朱智賢積極備戰

不過,朱智賢沒有因此意志消沉,並不時在個人IG發文保持與粉絲聯繫,而且都表現出積極的態度,比如上載做做運動相,以及用勵志金句自勉。比如在5月11日,她在IG story發文,貼出勵志英文金句:「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.」,似乎為自我打氣。

日前,她先貼與狗狗做的運動相,似乎身為「宅男女神」的她雖然暫未有機會出鏡,仍努力保持最佳體態為日後復出做準備,她更表示自己近期專注看書。

▲ 朱智賢近期雖然不時在IG發相,不過都沒有公開正面照。(取自朱智賢IG)

朱智賢睇勵志書自勉

到今日(5月31日),朱智賢再貼出一張準備做運動的側邊相,以及一張影了台灣著名兩性作家女王的《你比你想的更勇敢》封面相,封面上印有「在生命的裂痕中,為自己盛開。勇氣,是人生唯一必須的配備!」

她並留言說:「Great book.FINISHED ALL MY TASKS Today!」(大意即是:好書,完成我今天的所有目標了!)

《你比你想的更勇敢》這書是作者如何勇敢地面對愛情及人生挫折,估計朱智賢以此書的書名自況及自勉。

